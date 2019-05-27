2019-05-27T10:42:56+03:00
Происшествия

Пилотов рейса Сочи-Самара ослепили лазером

Правоохранители разыскивают хулиганов
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Инцидент произошел в Самарской области еще 21 мая, однако известно о нем стало только сейчас.

Как стало известно, в 21:21 кабину воздушного судна Boeing 738M авиакомпании «Победа», который летел из Сочи в Самару, осветили лазером зеленого цвета.

Внештатная ситуация произошла над территорией Новокуйбышевска, когда самолет уже заходил на посадку. К счастью, серьезных последствий это хулиганство не принесло.

- На борту самолета находилось 135 пассажиров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Куйбышевской транспортной прокуратуре. - Несмотря на инцидент, судно благополучно приземлилось в аэропорту Курумоч через девять минут после происшествия.

Сейчас правоохранители разыскивают людей, которые ослепили пилотов во время полета. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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