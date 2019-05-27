Пилотов рейса Сочи-Самара ослепили лазером
Инцидент произошел в Самарской области еще 21 мая, однако известно о нем стало только сейчас.
Как стало известно, в 21:21 кабину воздушного судна Boeing 738M авиакомпании «Победа», который летел из Сочи в Самару, осветили лазером зеленого цвета.
Внештатная ситуация произошла над территорией Новокуйбышевска, когда самолет уже заходил на посадку. К счастью, серьезных последствий это хулиганство не принесло.
- На борту самолета находилось 135 пассажиров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Куйбышевской транспортной прокуратуре. - Несмотря на инцидент, судно благополучно приземлилось в аэропорту Курумоч через девять минут после происшествия.
Сейчас правоохранители разыскивают людей, которые ослепили пилотов во время полета. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU