Пилотов рейса Сочи-Самара ослепили лазером

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-27T10:42:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в Самарской области еще 21 мая, однако известно о нем стало только сейчас.

Как стало известно, в 21:21 кабину воздушного судна Boeing 738M авиакомпании «Победа», который летел из Сочи в Самару, осветили лазером зеленого цвета.

Внештатная ситуация произошла над территорией Новокуйбышевска, когда самолет уже заходил на посадку. К счастью, серьезных последствий это хулиганство не принесло.

- На борту самолета находилось 135 пассажиров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Куйбышевской транспортной прокуратуре. - Несмотря на инцидент, судно благополучно приземлилось в аэропорту Курумоч через девять минут после происшествия.

Сейчас правоохранители разыскивают людей, которые ослепили пилотов во время полета. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU