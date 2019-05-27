2019-05-27T11:26:50+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудят приезжего из Ульяновска за разбойное нападение на банк

Ему грозит до 12 лет тюрьмы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Сейчас обвиняемый заключен под стражу.Сейчас обвиняемый заключен под стражу.
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В Краснодаре перед судом предстанет ранее не судимый 31-летний уроженец Ульяновска. Его обвиняют в разбое.

Преступление, по версии следствия, он совершил еще 16 ноября 2018 года около полудня.

Тогда мужчину зашел в помещение операционной кассы банка, достал предмет, внешне схожий с обрезом ружья, приставил его к голове посетителя и потребовал передать ему деньги, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Всего в кассе на тот момент находилось 680 тысяч рублей.

Кассир незамедлительно нажала кнопку тревоги. После чего нападающий, понимая, что оказался в безвыходной ситуации, бросился в бега.

Но позже его все же задержали. Сейчас обвиняемый заключен под стражу.

- Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара, - добавляют в ведомстве.

В случае, если приезжего признают виновным, ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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