В Краснодаре осудят приезжего из Ульяновска за разбойное нападение на банк
В Краснодаре перед судом предстанет ранее не судимый 31-летний уроженец Ульяновска. Его обвиняют в разбое.
Преступление, по версии следствия, он совершил еще 16 ноября 2018 года около полудня.
Тогда мужчину зашел в помещение операционной кассы банка, достал предмет, внешне схожий с обрезом ружья, приставил его к голове посетителя и потребовал передать ему деньги, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Всего в кассе на тот момент находилось 680 тысяч рублей.
Кассир незамедлительно нажала кнопку тревоги. После чего нападающий, понимая, что оказался в безвыходной ситуации, бросился в бега.
Но позже его все же задержали. Сейчас обвиняемый заключен под стражу.
- Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара, - добавляют в ведомстве.
В случае, если приезжего признают виновным, ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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