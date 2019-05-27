Полиция проверяет сообщения о жестоком избиении мужчины в Анапе

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-27T11:44:24+03:00

По словам очевидцев, на него напал 15-летний школьник [видео]

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Шокирующий случай произошел на одной из улиц курортного города, где подросток избил на мужчину. Момент нападения попал на видео камер наблюдения. На кадрах видно, как школьник сначала берет мужчину за руку, а затем, используя приемы борьбы, бросает его на пол.

В этот момент рядом с ним находились еще двое молодых людей, предположительно, его товарищи. Однако парни не остановили своего приятеля и просто наблюдали за происходящим.

По словам очевидцев, мужчина был госпитализирован. Сейчас он в коме.

- Проводится проверка. Устанавливаются личности нападавших, - сообщают в краевом главке.

По словам местных жителей, нападавший - 15-летний учащийся одной из анапских школ. Девятиклассник уже не первый раз бьет людей. Часто он дерется со своими сверстниками.

- Он неоднократно калечил людей: ломал челюсть, ключицы, было даже сотрясение мозга, - написал мужчина, проживающий в Анапе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="400" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711159" frameborder="0"></iframe> Школьник жестоко избил мужчину в Анапе Видео: instagram.com/pva_anapa.

ИСТОЧНИК KP.RU