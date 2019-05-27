Неравнодушные сочинцы спасли дельфина, застрявшего в рыболовной сети

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-27T12:15:34+03:00

Вскоре малыш воссоединился с мамой и они уплыли [видео]

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Инцидент произошел в море рядом с портом «Имеретинский» в Сочи. Недалеко от берега детеныш афалины запутался в сетях.

- Наши спасатели Татьяна и Юрий поплыли вызволять его, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в центре спасения дельфинов «Дельфа». -Все это время рядом со ставником кружила еще одна афалина, возможно, мама этого малыша.

Спустя несколько минут спасатели отвязали сети и выпустили на свободу дельфина. Вскоре малыш воссоединился с мамой и они вместе уплыли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="638" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711170" frameborder="0"></iframe> В Сочи спасли застрявшего в рыболовных сетях дельфина.

Стоит сказать, в этом году спасатели зафиксировали более 150 случаев гибели дельфинов в Краснодарском крае из-за сетей.

ВАЖНО!

Спасатели просят жителей и гостей Сочи сообщать о любом подозрительном случае по номеру горячей линии 8-938-888-15-95.

ИСТОЧНИК KP.RU