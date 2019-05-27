Неравнодушные сочинцы спасли дельфина, застрявшего в рыболовной сети
Инцидент произошел в море рядом с портом «Имеретинский» в Сочи. Недалеко от берега детеныш афалины запутался в сетях.
- Наши спасатели Татьяна и Юрий поплыли вызволять его, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в центре спасения дельфинов «Дельфа». -Все это время рядом со ставником кружила еще одна афалина, возможно, мама этого малыша.
Спустя несколько минут спасатели отвязали сети и выпустили на свободу дельфина. Вскоре малыш воссоединился с мамой и они вместе уплыли.
В Сочи спасли застрявшего в рыболовных сетях дельфина.
Стоит сказать, в этом году спасатели зафиксировали более 150 случаев гибели дельфинов в Краснодарском крае из-за сетей.
ВАЖНО!
Спасатели просят жителей и гостей Сочи сообщать о любом подозрительном случае по номеру горячей линии 8-938-888-15-95.
ИСТОЧНИК KP.RU
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