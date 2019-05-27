В Успенском районе спасатели эвакуировали парня с судорогами на другой берег реки

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-27T12:47:55+03:00

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Несчастный случай произошел на берегу реки Кубань в селе Коноково Успенского района, где отдыхала компания молодых людей.

Вечером парни решили устроить заплыв. Все молодые люди переплыли реку с левого на правый берег, кроме одного. Оказалось, что у него в воде начались судороги. Из-за сильного течения он не может плыть.

До ближайшего моста было более 10 километров. Молодой человек просидел так более двух часов, пока его товарищи не вызвали спасателей.

- Прибывшие на место сотрудники Армавирского отряда «Кубань-СПАС» при помощи световой башни обеспечили освещение акватории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в аварийно-спасательной службе. - Затем, используя катамаран, они транспортировали пострадавшего на левый берег реки.

От помощи медиков молодой человек отказался.

Напомним, ранее в Сочи спасатели вытащили мужчину, упавшего в реку.

ИСТОЧНИК KP.RU