В Краснодаре до конца года тепловики заменят 6000 квадратных метров дорог и тротуаров

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-27T12:47:04+03:00

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С окончанием отопительного сезона для тепловиков обычно начинается самая горячая пора - время ремонтов и подготовки к следующей зиме. Однако в связи с тёплой погодой эти работы активно велись и зимой. Например, прокладывали новые трубы взамен старых. Для этого приходится разрывать улицы – снимать асфальт и делать ямы, чтобы подступиться к коммуникациям. Только жители жаловались, что разрытые траншеи коммунальщики убирать не спешат.

- После замены трубопроводов или ликвидации нештатной ситуации на сетях мы обязаны произвести восстановление асфальтобетонного покрытия, бордюров, тротуарной плитки, зелёных зон и других элементов благоустройства - поясняет замдиректора «Краснодартеплоэнерго» Дмитрий Евтушенко. - Пик разрытий приходится на начало отопительного периода. И погода в это время не позволяет производить асфальтировку ежедневно.

Тепловики говорят, что если ведут работы на оживленных участках, там, не дожидаясь усадки, засыпают выбоины огромным количеством песка и щебня слоем более метра с послойной трамбовкой, а уже потом асфальтируют участок. Если без ожидания усадки не обойтись, но и движение перекрывать нельзя, тогда раскопанное место покрывают щебнем, чтобы хотя бы несколько дней транспорт мог проезжать данный участок, а уже затем качественно ремонтируют дорогу.

Причем параллельно с асфальтом меняют и плитку, если при ремонте повреждали тротуары.

За последнее время тепловики уже уложили асфальт или плитку на ул. Трудовой Славы, 32, Темрюкской, 71, Пашковской, 82, Селезнева, 100, Чекистов, 3, Невкипелого, 31, Восточно-Кругликовской, 46/6, Красных Партизан, 6, Сормовской, 177, Уральской 186 и 190, Гидростроителей, 28 и на других адресах. Завершаются работы в районе детсада «Сказка», и на Школьной, 15/5, в ближайших планах - Рождественская набережная, 13, Головатого, 145. По несколько сотен квадратных метров асфальта и тротуарной плитки будут укладывать в мае на ул. Красноармейской между ул. Карасунской и ул. Чапаева, на ул. Кубанской Набережной в районе ул. Комсомольской, на ул. Постовой от ул. Октябрьской до ул. Кубанской Набережной.

С начала года коммунальщики восстановили уже 1900 квадратных метров дорог. Всего же по итогам года в планах - заменить покрытие на 6000 квадратных метрах дорог и тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU