В Лабинском районе пьяная женщина убила ножом знакомого за оскорбление ее любовника

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-27T13:02:22+03:00

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Трагедия случилась в одном из домов Лабинска, где жила женщина вместе со своим сожителем.

Вечером 20 мая к ним в гости пришел их 55-летний знакомый. Во время застолья, изрядно выпив, мужчина стал оскорблять женщину и ее сожителя. Между ними началась ссора. В какой-то момент разъяренная хозяйка дома взяла нож и дважды ударила гостя в грудь и плечо.

- После произошедшего разногласия были урегулированы и все продолжили употреблять алкоголь, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Ночевать мужчина остался дома у сожителей.

Проснувшись утром, женщина обнаружила, что гость не подает признаков жизни. Приехавшие врачи констатировали смерть мужчины.

44-летнюю местную жительницу обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть мужчины. Сейчас женщина заключена под стражу.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - добавляют в СУ СК по региону. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU