Экс-замглавы управления строительства Кубани осудили за махинации при возведении Перинатального центра в Сочи

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-27T14:25:15+03:00

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Центральный районный суд Сочи признал виновным бывшего заместителя руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в злоупотреблении должностными полномочиями.

Во время расследования уголовного дела было установлено, что ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» заключило госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ в Перинатальном центре Сочи.

- Однако подрядчик не вел на объекте строительно-монтажных работ из-за предбанкротного состояния и истечения срока заключенного контракта, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю. - Чтобы скрыть это, он незаконно подписал два фиктивных акта о приемке работ по монтажу в Перинатальном центре 1315 квадратных метров алюминиевых витражей с остеклением.

Ущерб бюджету края превысил 40 миллионов рублей.

- Суд приговорил чиновника к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - добавляют в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - А также лишился права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления на 3 года

Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, перинатальный центр в Сочи открылся в декабре 2018 года. Медучреждение начали строить еще в 2014 году. Но сдача объекта переносилась из-за смены подрядчиков, которые нарушали сроки и условия контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU