На Кубани военного осудили на три года за избиение рядового

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-27T13:51:34+03:00

Ему не понравилось, как пострадавший отреагировал на его замечание

Изменить размер текста: A A

Происшествие случилось 28 февраля 2019 года. Тогда военнослужащий был дежурным по подразделениям воинской части. В 21:35 во время проведения тренировочных мероприятий рядовой был недоволен нецензурным высказыванием другого военнослужащего в свой адрес в ответ на сделанное им замечание о ненадлежащем построении.

- Тогда в присутствии других он ударил рядового дважды кулаком в область живота, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» следователь по особо важным делам ВСУ СК России по Южному военному округу Диана Еловская. - В результате у пострадавшего диагностировали закрытую тупую травму живота с разрывом капсулы и паренхимы селезенки с кровоизлиянием в паренхиму в области разрыва и кровоизлиянием в брюшную полость, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Краснодарским гарнизонным военным судом военнослужащий признан виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU