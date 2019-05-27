2019-05-27T14:16:46+03:00
Происшествия

В Сочи психбольного мужчину осудят за то, что изрезал девушку в банке

Его могут отправить на принудительное лечение
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
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Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего сочинца. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

5 февраля 2019 года он пришел в отделение одного из местных банков по улице Горького. Там обвиняемый обратился в отдел по работе с клиентами. Обслуживать его должна была 27-летняя сотрудница.

Но не успела женщина задать вопрос, как вдруг мужчина перепрыгнул через стойку, отделявшую его от сотрудников, и беспричинно стал наносить удары кухонным ножом в область головы работницы.

- Мужчину остановили сотрудники банка. Они же вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков, - сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. - Пострадавшая с открытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована. В больнице ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Позже выяснилось, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством. Он просто не осознает характер своих действий.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчину могут отправить на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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