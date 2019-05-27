В Армавире эвакуировали посетителей торгового центра из-за задымления

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-27T15:50:46+03:00

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Посетителей торгового центра «Красная площадь» в Армавире эвакуировали 27 мая в 14 часов. Сработала пожарная сигнализация и людей попросили выйти на улицу. А теме временем сотрудники ТРЦ вызвали пожарных.

- Поступило сообщение о том, что горит здание на улице Воровского, - рассказал сайту «КП»-Кубань» начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - В 14:08 к месту вызова направлены подразделения МЧС России. В 14:11 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что на первом этаже происходит задымление, открытого горения не наблюдается.

Из здания эвакуировали персонал и посетителей. Еще 361 человека пожарные вывели из торгового центра.

Эвакуация ТЦ в Армавире. Видео: Александр Зубехин.

ИСТОЧНИК KP.RU