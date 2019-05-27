В Краснодаре запретят остановку транспорта еще на одной улице

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-27T16:20:11+03:00

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В Краснодаре с 1 августа 2019 года изменится организация дорожного движение на ул. Им. Орджоникидзе на участке от ул. Кубанской Набережной до ул. им. Фрунзе. Здесь появятся знаки, которые запретят остановку и стоянку автомобилей.

- Данные меры предпринимаются для улучшения дорожной обстановки на данном участке, а также обеспечения безопасности водителей и пешеходов. В данный момент припаркованные автомобили создают значительные затруднения для других автовладельцев, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят с пониманием отнестись к нововведениям, а также строго следовать предписаниям установленных знаков и разметки, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов.

Добавим, в Краснодаре до конца года тепловики заменят 6000 квадратных метров дорог и тротуаров. Там, где меняют трубы, они укладывают новое покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU