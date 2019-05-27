В Краснодаре в смертельном ДТП погибли два человека

СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-27T16:30:24+03:00

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В Краснодаре сегодня днем на ул. Зиповской произошло ДТП. В результате столкновения погибли 2 человека.

- Как удалось выяснить сотрудникам полиции, водитель Lada Priora двигался по улице Зиповской в сторону Российской. Здесь он столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем. В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Тела погибших пришлось извлекать спасателям при помощи специального оборудования. В данный момент выясняются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Напомним, 26 мая 2019 года около 14:00 в Краснодаре на пересечении улиц Уральской и Волжской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Honda ехал по Волжской со стороны Селезнева к Новороссийской. На перекрестке с Уральской он столкнулся с ВАЗ-2107. Отечественная легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU