Кубань потратит почти 10,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-27T16:56:28+03:00

Также деньги в регион поступят из федерального бюджета

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На Кубани в данный момент идет реализация 43 региональных проектов по 11 направлениям. На их финансирование в региональном бюджете в 2019 году заложено 10,4 млрд рублей. Еще 13,4 млрд рублей выделит федерация.

- По степени освоения средств лидируют такие направления, как демография, безопасные и качественные дороги, цифровая экономика, образование, жилье и городская среда, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что промышленные предприятия региона имеют возможность получить кредит на льготных условиях. Субсидии из федерального бюджета могут покрывать до 4,5% кредитной ставки. Средства выделяются на развитие производства и увеличение объемов экспорта.

Напомним, в Краснодарском микрорайоне Гидростроителей построят современную поликлинику. Сейчас на этом месте находится недостроенная заброшка. Решение суда о передаче земельного участка и бетонной коробки по проспекту имени Писателя Знаменского в муниципальную собственность вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU