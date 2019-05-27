Кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по армрестлингу

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-27T17:49:41+03:00

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В Греции завершился чемпионат и первенство Европы по армрестлингу. За звание лучшего боролись свыше 500 спортсменов более чем из 30 стран.

- В состав российской сборной вошли три жителя Краснодарского края: Роман Церекаев (в/к 60 кг), Кирилл Мироненко (в/к 90 кг) и Роман Шорин (в/к свыше 110 кг), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Самым успешным выступлением на чемпионате может похвастаться Роман Церекаев. В поединке на правой руке в финале он одолел представителя Турции и стал чемпионом Европы. С турнира с серебряной медалью уехал Роман Шорин. Он также в финальном поединке сошелся с представителем Турции, но проиграл. Что касается Кирилла Мироненко, то он остановился в шаге от пьедестала.

ИСТОЧНИК KP.RU