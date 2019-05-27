Ассамблея Хоров России споет в «Орленке»

СЕГОДНЯ 18:17 2019-05-27T18:17:40+03:00

Во Всероссийском детском центре «Орленок» с 24 по 28 мая пройдет культурно-образовательный проект «Ассамблея хоров России «Поем для мира»

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Участниками Ассамблеи хоров России станут 40 школьных и самодеятельных, учебных и любительских коллективов из 13 регионов страны , более 1500 человек 7 – 24 лет. Краснодарский край представят 10 детских хоров.

Проект «Поём для мира» пройдёт в три этапа. На первом участникам предстоит состязание в конкурсе хоровых коллективов, где каждая делегация выступит с 15-ти минутной программой, представив композиции из классического, фольклорного и современного репертуара, а также споёт в жанре a capella.

Следующим этапом проекта станет фестивальный показ, в ходе которого коллективы презентуют лучшие номера своего репертуара.

Оценив творческую индивидуальность и уровень исполнительского мастерства участников, жюри определит победителей в специальных номинациях: «Артистизм и эмоциональность», «Лучшее исполнение соло в хоре».

Конкурсанты, занявшие призовые места будут удостоены званий лауреатов (1–3 место) и дипломантов (4–6 место) Ассамблеи. Все призёры конкурса будут награждены дипломами и кубками.

В состав жюри проекта «Поём для мира» войдут признанные мастера хорового искусства, члены Президиума Всероссийского хорового общества: Геннадий Дмитряк – художественный руководитель и главный дирижер капеллы России им. А.А. Юрлова, профессор кафедры современного хорового исполнительства МГК им. П.И. Чайковского и кафедры хорового дирижирования РАМ им. Гнесиных, Народный артист РФ; Виктор Хапров – директор мужского хора «Оптина Пустынь» г. Санкт-Петербург; Николай Диденко – российский оперный певец, обладатель музыкальной премии Академии звукозаписи США «Грэмми» за хоровое исполнение, приглашённый солист Большого театра; Александр Критский – хормейстер государственного Большого театра России; Екатерина Рождествина – преподаватель АХИ им. В.С. Попова г. Москва; Евгения Жукова – заслуженный работник культуры Кубани, заведующая вокально-хоровым отделением Межшкольного эстетического центра Краснодара.

Финальным событием Ассамблеи станет гала-концерт сводного хора из тысячи детских голосов, который споёт 27 мая на большой сцене Амфитеатра «Орлёнка».

Выступления коллективов будет сопровождать Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани» Краснодарской краевой филармонии им Г.Ф. Пономаренко под руководством Народного артиста России, профессора Анатолия Винокура .

Организаторами программы выступают: АНО «Культурно-просветительские инновации», Межшкольный эстетический центр города Краснодара – Ассоциированная школа ЮНЕСКО, ВДЦ «Орлёнок».

За дополнительной информацией обращаться в пресс-службу ВДЦ «Орлёнок» по телефону: 8 (86167) 91-543

Всероссийский детский центр «Орлёнок» — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался «Орлёнок» в июле 1960 года с палаточного лагеря, который раскинул свои шатры у самого синего моря. Сейчас он состоит из десять базовых детских лагерей. Четыре из них: «Стремительный», «Звёздный», «Штормовой» и «Солнечный» работают круглогодично, «Комсомольский», «Дозорный», «Солнышко», «Юнармеец», «Олимпийский» и «Олимпийская деревня» — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года «Орлёнок» принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой.

В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

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ИСТОЧНИК KP.RU