Прокуратура выиграла иск к мэрии Новороссийска

СЕГОДНЯ 18:36 2019-05-27T18:36:08+03:00

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Прокуратура Новороссийска обратилась в суд с иском в отношении местной администрации. Причиной стало постановление мэрии города-Героя о порядке установления предельных объемов водопотребления для организаций - абонентов, которые используют питьевую воду из коммунальных систем города.

- Как выяснилось, в случае, если организация превышала установленный лимит, то за излишек потребленного ресурса платила в пятикратном размере. На данное постановление прокуратура вынесла протест. Однако в администрации Новороссийска данный протест отклонили, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

В результате сотрудники прокуратуры были вынуждены обратиться с исковым заявлением в суд. Его решением постановление администрации города-Героя о лимитах потребления питьевой воды для организаций города признано недействующим. Прокуратура продолжит работу в данном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU