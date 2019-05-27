2019-05-27T18:42:25+03:00
Общество

Дожди на Кубани прекратятся к среде

На смену ливням в край придет жара до +33 градусов
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Максим ФРОЛОВ.Фото: Максим ФРОЛОВ.
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Таскать с собой в сумке зонт жителям Краснодарского края осталось недолго. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе прекратятся лишь к среде. До этого момента на территории Кубани ожидаются кратковременные осадки.

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 28 мая лить как из ведра будет в южной части Черноморского побережья. В кубанской столице осадки возможны, но маловероятны.

Во вторник температура ночью в крае будет +15-17 градусов, на участке от Анапы до Геленджика - до 20 градусов. Днем воздух прогреется до +24-26 градусов. В среду же температура поднимется до +28.

В Краснодаре ночью столбики термометров опустятся до отметки +16 градусов. Днем станет душно - +27-29 градусов.

А уже к середине наступающей недели в край придет летняя жара, больше характерная для июля. Днем воздух может прогреться до +33. Ветер прогнозируют слабый.

Ясная погода будет также в четверг и пятницу. Дождя на выходных можно тоже не ждать. 1 и 2 июня синоптики обещают настоящее пекло. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +32 градуса. Ветер слабый - около 4 метров в секунду.

Так что не забудьте захватить с собой головные уборы. Также в жару врачи советуют пить больше простой питьевой воды с добавлением лимона, мяты, есть больше овощей и фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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