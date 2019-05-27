2019-05-27T19:05:55+03:00
Общество

Краснодарцев призывают позаботиться об экологии

В кубанской столице пройдет очередная акция по сбору опасных отходов
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре проведут экологическую акцию. В ее рамках 15 июня 2019 года с 10.00 до 14.00 жителей краевой столицы приглашают в пункты сбора опасных отходов в различных микрорайонах.

- Такие мероприятия позволяют привлечь внимание горожан к проблемам экологии и раздельного сбора мусора. Волонтерами станут представители экологических и молодежных организаций, активисты, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В частности, в пункты приема горожане могут принести отслужившее свое ртутные лампы, термометры, просроченные лекарства, батарейки и аккумуляторы. Также совершенно бесплатно здесь примут отработанные масла, автопокрышки, металлическую и стеклянную тару.

Все собранные отходы отправят на утилизацию и переработку. Сдать опасные отходы можно по следующим адресам:

— пр. Чекистов, д.17

— ул. им. Атарбекова, 28

— ул. Ставропольская, 262

— ул. Московская, 54

— ул. им. 30-й Иркутской дивизии, 2/2

ИСТОЧНИК KP.RU

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