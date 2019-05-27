В Краснодаре задержали голого мужчину

СЕГОДНЯ 19:41 2019-05-27T19:41:02+03:00

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Сегодня, 27 мая 2019 года, в Краснодаре обнаженный мужчина бегал по проезжей части ул. Северной. Видео инцидента в соцсети выложили очевидцы. Также они рассказали, что мужчина разделся до трусов на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина около 15.00. Затем он пробежал мимо Ботанического сада до Северной. Добравшись до кадетского корпуса, мужчина решил не останавливаться на достигнутом и разделся полностью. В таком виде его и задержали.

- Сегодня в полицию Краснодара поступило сообщение о неадекватном мужчине, который разгуливал обнаженным по проезжей части ул. Северной. Прибывший на место автопатруль ДПС задержал гражданина. У него имелись признаки алкогольного или наркотического опьянения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Сейчас полицейские устанавливают личность правонарушителя.

Напомним, за последние дни это – не единственный подобный инцидент в Краснодаре. Ранее голого мужчину сняли со стрелы башенного крана. А за день до этого еще одного обнаженного гражданина спасатели эвакуировали с блока сплит-системы на высоте пятого этажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711312" frameborder="0"></iframe> Голый мужчина в центре Краснодара. Видео: "Кубанские новости".

ИСТОЧНИК KP.RU