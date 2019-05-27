Юный кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по дзюдо

СЕГОДНЯ 20:16 2019-05-27T20:16:25+03:00

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В Португалии завершился чемпионат Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. За его награды боролись более 500 спортсменов из 27 стран Старого Света. В состав сборной России вошел Тимур Арбузов из Тихорецкого района.

- Юному дзюдоисту из краснодарского края удалось пробиться в финал в весовой категории до 50 килограммов. Здесь он сошелся в поединке с еще одним россиянином – уроженцем Хакассии Михаилом Мамаевым. В итоге сильнее оказался представитель Кубанской школы дзюдо, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Стоит отметить, что в 2019 года Тимур Арбузов уже завоевывал награды Кубка Европы. В феврале он стал серебряным призером на соревнованиях в Испании, а в апреле также стал вторым – в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU