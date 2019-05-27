В Сочи подросток без прав попал в аварию на мопеде

27 Май 21:20 2019-05-27T21:20:45+03:00

Вместе с ним был и несовершеннолетний пассажир, оба в больнице

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Авария случилась 27 мая в 15:50 в Лазаревском районе Сочи по улице Цамжапх. 14 летний мальчик мчался на мопеде Хонда вместе со своим другом-ровесником. Выезжая со второстепенной дороге, он не уступил УАЗику и врезался в этот автомобиль.

- УАЗом управлял 37 летний водитель, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Сочи. В результате столкновения с места ДТП в больницу увезли несовершеннолетних водителя и пассажира. Проводится проверка обстоятельств совершения ДТП.

Водитель мопеда устроил аварию в Сочи. Фото: ГИБДД Сочи

Кроме того, полицейские сейчас выясняют, откуда у ребенка, который сидел за рулем мопеда, появилось это транспортное средство. Ведь и прав у него тоже не было. Хотя для управления мопедом необходимо водительское удостоверение категории «М».

А тем временем в ГИБДД Сочи напоминают, что за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права, грозит штраф до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU