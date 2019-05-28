Победители Краснодарской лиги КВН получили 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-28T09:14:32+03:00

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В Краснодаре завершился сезон открытой городской лиги КВН, в котором участвовало 20 коллективов. В финал же вышли четыре команды - Сборная завтрашнего дня» школы № 84 (Краснодар), «Здрасьте, приехали» (Темрюк), «Сборная Динской» и «Чикиряо» (КубГТУ).

По итогам четырех конкурсов победу праздновала команда из Динской. Глава Краснодара вручил им Кубок открытой лиги и сертификат на 200 тысяч рублей. Второе место у коллектива из Темрюка, а тройку замкнула команда 84-й школы.

— У краснодарского КВНа — отличный бэкграунд, наши команды в разные годы выступали в Премьер и Высшей Лигах КВН, их знают и любят. Сегодня нам нужно сконцентрироваться на развитии нашей городской команды, чтобы она успешно выступала и побеждала в телевизионных лигах. КВН — это круто. Поэтому будем его поддерживать и развивать, — сказал Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU