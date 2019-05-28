Сезонные автобусные маршруты в Сочи начнут курсировать с 1 июня
В минувшие выходные Сочи официально открыл летний курортный сезон. А с 1 июня на линию выйдут дополнительны автобусы. Связано это с увеличением пассажиропотока.
Летом будут курсировать сезонные маршруты №67 «мкр. Лазаревское, ост. ВИЗР - ост. Кольцевая», №78 «п.Каткова щель - ул. Лазарева - п. Аше» а также №123 «ж/д вокзал Мацеста - село Семеновка».
Кроме того, по улице Джапаридзе до остановки «Мост» продлен маршрут №87.
- Расписание автобусов можно будет посмотреть на сайте Транспорт.Сочи или в одноименном приложении, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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