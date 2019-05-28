Кубанские нейрохирурги спасли женщину от инвалидности, удалив из мозга сгусток крови

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-28T09:39:33+03:00

Уже через 10 дней пациентку выписали из больницы

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Очередную высококлассную операцию провели врачи краевой больницы №1 Краснодара. На этот раз нейрохирурги спасли жизнь 33-летней пациентки.

Ирина обратилась к медикам с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, головные боли, головокружение, тошноту и нарушение походки. Диагностика показала, что в районе мозжечка пациентки появилось образование, которое сдавливало прилегающие ткани, что привело к отеку в мозге. Врачам нужно было действовать немедленно, необратимые изменения могли начаться в любую минуту.

Экстренная операция на головном мозге длилась три часа. Вмешательство было рискованным, ведь проходило вблизи ствола головного мозга.

- Врачи отлично справились с задачей, полностью удалив опасное образование. Гистология опровергла подозрения на онкологию, это была не опухоль, а огромный сгусток крови, появившийся в результате кровоизлияния, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Пациентка чувствует себя хорошо и после 10 дней восстановления ее выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU