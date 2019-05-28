Футболисты «Краснодара» ушли в отпуск до 10 июня

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-28T10:02:22+03:00

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Отпуск футболистов «Краснодара» будет коротким. Уже 10 июня команда соберется на своей базе «Четук». Исключение будет только для игроков, вызванных в национальные сборные – они получат несколько дополнительных дней отпуска. Кто-то присоединится к «Краснодару» уже по ходу первого сбора, а кто-то начнет тренироваться со второго.

- Первый сбор завершится 20 июня, 21 и 22 числа черно-зеленые получат выходные, 23 и 24 дня вновь потренируются на «Четуке». 25 июня «Краснодар» отправится в Австрию, где во время второго подготовительного сбора примет участие в турнире на Кубок Матч Премьер. Помимо нашей команды, за трофей, учрежденный популярным российским телеканалом, и призовой фонд поборются «Ростов» и два столичных коллектива – ЦСКА и «Спартак», - сообщают в пресс-службе «Краснодара».

Матчи турнира состоятся 27 и 30 июня, а также 4 июля. 7 июля запланирован еще один спарринг – соперник станет известен позже.

Заключительный этап подготовки пройдет в Краснодаре, а новый сезон стартует уже 13-14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU