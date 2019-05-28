На Кубани заведующая детским садом более двух лет получала зарплату за бабушку

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-28T10:22:59+03:00

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В Отрадненском районе перед судом предстанет заведующая детским садом «Лучик». Женщина два с половиной года получала зарплату за свою бабушку, которую фиктивно устроила на работу. Теперь ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

- Установлено, что в 2015-м году обвиняемая самостоятельно изготовила от имени своей бабушки заявление о приеме на работу, а также приказ о ее трудоустройстве на должность педагога-психолога, - рассказали в пресс-службе краевого СУ СК.

При этом бабушка на работу не выходила, но в табеля вносились сведения о ее деятельности. На карту пенсионерки поступала зарплата, которой заведующая распоряжалась по своему усмотрению. За два с половиной года она незаконно получила из краевого бюджета более 592 тысяч рублей.

Еще одним фиктивным сотрудником стал 29-летний знакомый заведующей. Молодой человек числился инструктором по физкультуре. А начисляемую зарплату заведующая и парень делили между собой.

- В результате противоправных действий заведующая детским садом и ее знакомый завладели денежными средствами на сумму, превышающую 144 тысячи рублей, причинив ущерб бюджету администрации края на указанную сумму, - уточнили в следственном органе.

По этой части и мужчину и заведующую обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. На недвижимость обвиняемой наложен арест, уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU