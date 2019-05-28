2019-05-28T10:26:42+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе два пенсионера заблудились в лесу

Спасатели нашли их поздним вечером
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Пенсионеров нашли живыми и здоровыми Фото: Кубань-СПАСПенсионеров нашли живыми и здоровыми Фото: Кубань-СПАС
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Утром 27 мая двое 80-летних жителей хутора Спасова Апшеронского района отправились в лес за грибами и заблудились. К счастью, у пенсионеров с собой были мобильные телефоны, и они смогли сообщить об этом спасателям.

- Подавая сигналы автомобильной сирены и связываясь с потерявшимися по телефону, спасатели определили их ориентировочное местонахождение, - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Пенсионеров обнаружили целыми и невредимыми около 22 часов и вывели из леса. Пожилых людей доставили домой, медицинская помощь им не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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