В Апшеронском районе два пенсионера заблудились в лесу
Спасатели нашли их поздним вечером
Пенсионеров нашли живыми и здоровыми Фото: Кубань-СПАС
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Утром 27 мая двое 80-летних жителей хутора Спасова Апшеронского района отправились в лес за грибами и заблудились. К счастью, у пенсионеров с собой были мобильные телефоны, и они смогли сообщить об этом спасателям.
- Подавая сигналы автомобильной сирены и связываясь с потерявшимися по телефону, спасатели определили их ориентировочное местонахождение, - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Пенсионеров обнаружили целыми и невредимыми около 22 часов и вывели из леса. Пожилых людей доставили домой, медицинская помощь им не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU
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