2019-05-28T11:29:53+03:00
Общество

В Новороссийске в СИЗО пытались передать сим-карты в шоколадных конфетах

Отправителя посылки оштрафуют на пять тысяч рублей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: УФСИН по Краснодарскому краюФото: УФСИН по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

Сотрудники УФСИН Новороссийска рассказали о том, что в продуктовой посылке, предназначенной одному из заключенных в СИЗО №3, нашли две сим-карты. Отправитель передачи спрятал запрещенные предметы в шоколадные конфеты.

- В отношении гражданина, попытавшегося передать в следственный изолятор запрещенные к использованию на его территории предметы, составлен протокол об административном правонарушении. Он будет оштрафован на 5 тысяч рублей. Найденные в продуктовой передаче сим-карты конфискуют, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Абинском районе мужчина заявил о краже жены из квартиры
Компания МТС обеспечила интернетом «кубанскую Шамбалу»
ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Краснодаре под Садовым мостом 80-летняя женщина попала под поезд и выжила
В Краснодаре более 2,5 тысяч человек собрались в сквере в честь Дня пограничника
В Ейске заключили под стражу работника кладбища, который переставил столик и лавочку от одной могилы к другой
В Краснодаре сносят многоквартирный самострой на улице Ратной Славы
В Абинском районе пьяный мужчина избил женщину и оставил умирать
На Кубани бывшему председателю районного суда грозит 12 лет тюрьмы
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Апшеронском районе два пенсионера заблудились в лесу
На Кубани заведующая детским садом более двух лет получала зарплату за бабушку
Футболисты «Краснодара» ушли в отпуск до 10 июня
Кубанские нейрохирурги спасли женщину от инвалидности, удалив из мозга сгусток крови
Сезонные автобусные маршруты в Сочи начнут курсировать с 1 июня
Победители Краснодарской лиги КВН получили 200 тысяч рублей
В Сочи подросток без прав попал в аварию на мопеде
Юный кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по дзюдо
В Краснодаре задержали голого мужчину
Краснодарцев призывают позаботиться об экологии
Дожди на Кубани прекратятся к среде
Прокуратура выиграла иск к мэрии Новороссийска
Ассамблея Хоров России споет в «Орленке»
Кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по армрестлингу
Кубань потратит почти 10,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов
В Краснодаре в смертельном ДТП погибли два человека