В Новороссийске в СИЗО пытались передать сим-карты в шоколадных конфетах
Отправителя посылки оштрафуют на пять тысяч рублей
Фото: УФСИН по Краснодарскому краю
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Сотрудники УФСИН Новороссийска рассказали о том, что в продуктовой посылке, предназначенной одному из заключенных в СИЗО №3, нашли две сим-карты. Отправитель передачи спрятал запрещенные предметы в шоколадные конфеты.
- В отношении гражданина, попытавшегося передать в следственный изолятор запрещенные к использованию на его территории предметы, составлен протокол об административном правонарушении. Он будет оштрафован на 5 тысяч рублей. Найденные в продуктовой передаче сим-карты конфискуют, - уточнили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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