В Новороссийске в СИЗО пытались передать сим-карты в шоколадных конфетах

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-28T11:29:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УФСИН Новороссийска рассказали о том, что в продуктовой посылке, предназначенной одному из заключенных в СИЗО №3, нашли две сим-карты. Отправитель передачи спрятал запрещенные предметы в шоколадные конфеты.

- В отношении гражданина, попытавшегося передать в следственный изолятор запрещенные к использованию на его территории предметы, составлен протокол об административном правонарушении. Он будет оштрафован на 5 тысяч рублей. Найденные в продуктовой передаче сим-карты конфискуют, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU