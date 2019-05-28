На Кубани бывшему председателю районного суда грозит 12 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-28T11:48:44+03:00

Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество и получении взятки

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Резонансное коррупционное уголовное дело передано в Краснодарский краевой суд. На скамье подсудимых оказался бывший председатель районного суда Александр Турицын, его обвиняют в покушении на мошенничество и получении взятки.

- Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего бывшего председателя Щербиновского районного суда, - сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следователей, в апреле 2016 года мужчина рассматривал уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Обвиняемый местный житель заявил, что один из руководителей управления ФСКН и старший оперуполномоченный уголовного розыска полиции на транспорте сфальсифицировали доказательства его вины. Следственные органы провели проверки по его заявлению и отказали в возбуждении уголовных дел.

Тем не менее, судья вызвал в свой кабинет полицейского и потребовал с него 500 тысяч рублей за вынесение обвинительного приговора, а также за то, чтобы представители прокуратуры не привлекли его к ответственности за фальсификацию материалов уголовного дела.

- В процессе передачи денежных средств председатель суда задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ по Краснодарскому краю. Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Бывшему председателю суда грозит суровое наказание – штраф в размере от 70 до 90-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU