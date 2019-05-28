В Абинском районе пьяный мужчина избил женщину и оставил умирать

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-28T11:58:49+03:00

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Совместная пьянка 55-летнего мужчины из Холмской с его 46-летней сожительницей закончилось смертью последней. 25 мая пара крепко выпивала и разругалась из-за того, что женщина хотела продолжения застолья.

В итоге мужчина набросился на нее с кулаками. Позже медики насчитают на ее теле не менее 30 следов от ударов руками и ногами, как минимум четыре из них пришлись в голову. Избив сожительницу нетрезвый станичник отправился спать.

Утром он увидел, что она лежит на полу в тяжелом состоянии, но врачей вызывать не стал. Скорую помощь вызвала мать женщины, которая днем зашла в гости к паре. Медики доставили пострадавшую в больницу, где она скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

- Подозреваемый в причинении телесных повреждений, повлекших смерть, задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU