2019-05-28T11:58:49+03:00
Происшествия

В Абинском районе пьяный мужчина избил женщину и оставил умирать

Она скончалась в больнице из-за черепно-мозговой травмы
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Совместная пьянка 55-летнего мужчины из Холмской с его 46-летней сожительницей закончилось смертью последней. 25 мая пара крепко выпивала и разругалась из-за того, что женщина хотела продолжения застолья.

В итоге мужчина набросился на нее с кулаками. Позже медики насчитают на ее теле не менее 30 следов от ударов руками и ногами, как минимум четыре из них пришлись в голову. Избив сожительницу нетрезвый станичник отправился спать.

Утром он увидел, что она лежит на полу в тяжелом состоянии, но врачей вызывать не стал. Скорую помощь вызвала мать женщины, которая днем зашла в гости к паре. Медики доставили пострадавшую в больницу, где она скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

- Подозреваемый в причинении телесных повреждений, повлекших смерть, задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Абинском районе мужчина заявил о краже жены из квартиры
Компания МТС обеспечила интернетом «кубанскую Шамбалу»
ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Краснодаре под Садовым мостом 80-летняя женщина попала под поезд и выжила
В Краснодаре более 2,5 тысяч человек собрались в сквере в честь Дня пограничника
В Ейске заключили под стражу работника кладбища, который переставил столик и лавочку от одной могилы к другой
В Краснодаре сносят многоквартирный самострой на улице Ратной Славы
На Кубани бывшему председателю районного суда грозит 12 лет тюрьмы
В Новороссийске в СИЗО пытались передать сим-карты в шоколадных конфетах
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Апшеронском районе два пенсионера заблудились в лесу
На Кубани заведующая детским садом более двух лет получала зарплату за бабушку
Футболисты «Краснодара» ушли в отпуск до 10 июня
Кубанские нейрохирурги спасли женщину от инвалидности, удалив из мозга сгусток крови
Сезонные автобусные маршруты в Сочи начнут курсировать с 1 июня
Победители Краснодарской лиги КВН получили 200 тысяч рублей
В Сочи подросток без прав попал в аварию на мопеде
Юный кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по дзюдо
В Краснодаре задержали голого мужчину
Краснодарцев призывают позаботиться об экологии
Дожди на Кубани прекратятся к среде
Прокуратура выиграла иск к мэрии Новороссийска
Ассамблея Хоров России споет в «Орленке»
Кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по армрестлингу
Кубань потратит почти 10,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов
В Краснодаре в смертельном ДТП погибли два человека