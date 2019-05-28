2019-05-28T12:32:17+03:00
Общество

В Краснодаре сносят многоквартирный самострой на улице Ратной Славы

Здание возводили без разрешений с грубыми нарушениями
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Снос здания в поселке Российском Фото: krd.ruСнос здания в поселке Российском Фото: krd.ru
Изменить размер текста:

В поселке Российском Краснодара идет снос очередного самостроя, который появился на улице Ратной Славы. Застройщик успел поднять фундамент и первый этаж, но по решению суда здание необходимо снести. В администрации Краснодара говорят, что стройка шла без разрешений и велась в грубыми нарушениями.

— В первую очередь стоит задача — остановить незаконные работы, после чего добиться решения суда о сносе. В данном случае все меры приняты оперативно. По иску администрации в прошлом году суд наложил запрет на строительство по этому адресу, а также — арест на земельный участок и объект капстроительства. Иск о сносе также удовлетворен и вступил в силу, — сказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что снос планируют закончить до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Абинском районе мужчина заявил о краже жены из квартиры
Компания МТС обеспечила интернетом «кубанскую Шамбалу»
ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Краснодаре под Садовым мостом 80-летняя женщина попала под поезд и выжила
В Краснодаре более 2,5 тысяч человек собрались в сквере в честь Дня пограничника
В Ейске заключили под стражу работника кладбища, который переставил столик и лавочку от одной могилы к другой
В Абинском районе пьяный мужчина избил женщину и оставил умирать
На Кубани бывшему председателю районного суда грозит 12 лет тюрьмы
В Новороссийске в СИЗО пытались передать сим-карты в шоколадных конфетах
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Апшеронском районе два пенсионера заблудились в лесу
На Кубани заведующая детским садом более двух лет получала зарплату за бабушку
Футболисты «Краснодара» ушли в отпуск до 10 июня
Кубанские нейрохирурги спасли женщину от инвалидности, удалив из мозга сгусток крови
Сезонные автобусные маршруты в Сочи начнут курсировать с 1 июня
Победители Краснодарской лиги КВН получили 200 тысяч рублей
В Сочи подросток без прав попал в аварию на мопеде
Юный кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по дзюдо
В Краснодаре задержали голого мужчину
Краснодарцев призывают позаботиться об экологии
Дожди на Кубани прекратятся к среде
Прокуратура выиграла иск к мэрии Новороссийска
Ассамблея Хоров России споет в «Орленке»
Кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по армрестлингу
Кубань потратит почти 10,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов
В Краснодаре в смертельном ДТП погибли два человека