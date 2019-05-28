В Краснодаре сносят многоквартирный самострой на улице Ратной Славы

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-28T12:32:17+03:00

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В поселке Российском Краснодара идет снос очередного самостроя, который появился на улице Ратной Славы. Застройщик успел поднять фундамент и первый этаж, но по решению суда здание необходимо снести. В администрации Краснодара говорят, что стройка шла без разрешений и велась в грубыми нарушениями.

— В первую очередь стоит задача — остановить незаконные работы, после чего добиться решения суда о сносе. В данном случае все меры приняты оперативно. По иску администрации в прошлом году суд наложил запрет на строительство по этому адресу, а также — арест на земельный участок и объект капстроительства. Иск о сносе также удовлетворен и вступил в силу, — сказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что снос планируют закончить до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU