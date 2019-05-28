В Ейске заключили под стражу работника кладбища, который переставил столик и лавочку от одной могилы к другой
За легкомысленный поступок житель Ейска, который подрабатывал на кладбище, рискует надолго оказаться за решеткой.
К нему обратился местный житель, который попросил установить у могилы его родственников ограду, лавочку и стол. Недолго думая, 34-летний мужчина взял имущество с другого захоронения и переставил к месту, куда пообещал клиенту.
Обман раскрылся после того, как в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что стол и лавочка исчезли с могилы ее родственников, и оценила ущерб в 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
За проступок мужчину наказывают по всей строгости закона. В полиции возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – «Кража» и «Мошенничество». До суда обвиняемого уже заключили под стражу, так что Ейск может спать спокойно. А в случае обвинительного приговора мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»