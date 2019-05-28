2019-05-28T13:14:25+03:00
Общество

В Ейске заключили под стражу работника кладбища, который переставил столик и лавочку от одной могилы к другой

Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Мужчину изолировали от общества за проступокМужчину изолировали от общества за проступок
Изменить размер текста:

За легкомысленный поступок житель Ейска, который подрабатывал на кладбище, рискует надолго оказаться за решеткой.

К нему обратился местный житель, который попросил установить у могилы его родственников ограду, лавочку и стол. Недолго думая, 34-летний мужчина взял имущество с другого захоронения и переставил к месту, куда пообещал клиенту.

Обман раскрылся после того, как в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что стол и лавочка исчезли с могилы ее родственников, и оценила ущерб в 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

За проступок мужчину наказывают по всей строгости закона. В полиции возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – «Кража» и «Мошенничество». До суда обвиняемого уже заключили под стражу, так что Ейск может спать спокойно. А в случае обвинительного приговора мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Абинском районе мужчина заявил о краже жены из квартиры
Компания МТС обеспечила интернетом «кубанскую Шамбалу»
ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Краснодаре под Садовым мостом 80-летняя женщина попала под поезд и выжила
В Краснодаре более 2,5 тысяч человек собрались в сквере в честь Дня пограничника
В Краснодаре сносят многоквартирный самострой на улице Ратной Славы
В Абинском районе пьяный мужчина избил женщину и оставил умирать
На Кубани бывшему председателю районного суда грозит 12 лет тюрьмы
В Новороссийске в СИЗО пытались передать сим-карты в шоколадных конфетах
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Апшеронском районе два пенсионера заблудились в лесу
На Кубани заведующая детским садом более двух лет получала зарплату за бабушку
Футболисты «Краснодара» ушли в отпуск до 10 июня
Кубанские нейрохирурги спасли женщину от инвалидности, удалив из мозга сгусток крови
Сезонные автобусные маршруты в Сочи начнут курсировать с 1 июня
Победители Краснодарской лиги КВН получили 200 тысяч рублей
В Сочи подросток без прав попал в аварию на мопеде
Юный кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по дзюдо
В Краснодаре задержали голого мужчину
Краснодарцев призывают позаботиться об экологии
Дожди на Кубани прекратятся к среде
Прокуратура выиграла иск к мэрии Новороссийска
Ассамблея Хоров России споет в «Орленке»
Кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по армрестлингу
Кубань потратит почти 10,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов
В Краснодаре в смертельном ДТП погибли два человека