В Краснодаре более 2,5 тысяч человек собрались в сквере в честь Дня пограничника

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-28T13:43:37+03:00

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В Краснодаре прошли торжественные мероприятия в честь 101-й годовщины создания пограничной охраны в России. Более 2,5 тысяч человек собрались в сквере Пограничников. Ветераны и действующие сотрудники погранслужбы прошли по улице Мачуги, а потом состоялся праздничный митинг.

— Более тысячи военнослужащих управления в разное время выполняли долг за пределами страны, сегодня служат вместе с нами, передают знания и опыт молодым сотрудникам. В крае созданы 22 отряда юных друзей пограничников, которые изучают историю пограничных органов и готовятся в дальнейшем стать защитниками Родины, — рассказал начальник пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю Андрей Журавин.

Память погибших при исполнении служебного долга пограничников почтили минутой молчания, а после к монументу в сквере возложили цветы. После официальной части состоялись показательные выступления по рукопашному бою, с музыкальными поздравлениями выступил ансамбль погрануправления региона.

ИСТОЧНИК KP.RU