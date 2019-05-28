В Краснодаре под Садовым мостом 80-летняя женщина попала под поезд и выжила

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-28T14:19:10+03:00

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80-летняя жительница Краснодара получила травмы после того, как попала под грузовой поезд в районе Садового моста. Инцидент произошел в 14:30 в понедельник, 27 мая. В Южном следственном управлении на транспорте сообщили, что начата доследственная проверка.

- Женщина хотела перейти железнодорожное полотно прямо перед проходящим поездом. Машинистом было применено экстренное торможение. В результате происшествия пенсионерка получила многочисленные травмы тела, а именно открытый перелом правой руки и черепно-мозговую травму. В данный момент она находится в БСМП города Крансодара, - уточнили в ведомстве.

Следователи опросили родственников пострадавшей и машиниста, провели осмотр места происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU