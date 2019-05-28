Компания МТС обеспечила интернетом «кубанскую Шамбалу»

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-28T15:37:23+03:00

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Мезмай со знаменитой скалой «Орлиная полка», дольменами и водопадами является одним из самых популярных направлений горного туризма в Краснодарском крае. Любители прекрасных видов, активного отдыха и всего необычного стекаются сюда в поисках новых впечатлений. Некоторые считают Мезмай местом силы, отчего регион даже получил неофициальный статус «русской Шамбалы». Поэтому на протяжении нескольких лет сюда приезжали в этнографические экспедиции студенты-филологи, художники, историки. При этом мобильная связь в горном районе оставляла желать лучшего, а местами полностью отсутствовала.

Зная об этом, мобильный оператор поставил целью обеспечить туристический объект надежной сотовой сетью и установил в поселке базовую станцию. Сегодня МТС первый и пока единственный оператор, обеспечивший Мезмай не только голосовой связью, но и 4G.

Как сообщили в компании, решение сделать Мезмай доступным с точки зрения интернет-коммуникаций было принято не только по причине плотного туристического потока. Оператор счел необходимым поддержать Школу традиционных народных ремесел, которую местные дети посещают бесплатно. Теперь с появлением широкополосного интернета педагоги учреждения смогут проводить дистанционные занятия для жителей других городов и даже регионов.

Представители компании также помогли учреждению развить собственный сайт, который поможет сотрудникам школы в их педагогической деятельности. По мнению руководства компании, интернет стал необходимостью в деле обучения подрастающего поколения, чтобы и спустя годы мы не утратили то, что веками умели делать великие русские мастера.

ИСТОЧНИК KP.RU