В Абинском районе мужчина заявил о краже жены из квартиры

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-28T15:45:46+03:00

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На необычный вызов пришлось отправиться полицейским Абинского района. 36-летний житель поселка Ахтырского сообщил о краже… жены.

По словам заявителя, к нему в дом ворвались двое знакомых, избили его и, угрожая ножом, похитили из квартиры не деньги и технику, а самое ценное - супругу. Никаких требований грабители не выдвинули и увезли женщину на улицу Железнодорожную, предварительно несколько раз ударив мужа по лицу.

- По данному сообщению проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник в правоохранительных органах Абинского района рассказал «КП-Кубань», что вероятной причиной инцидента стало немалое количество алкоголя, которое употребили участники этой загадочной криминальной истории. А гражданская жена нашлась по утру.

ИСТОЧНИК KP.RU