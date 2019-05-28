«Краснодар Водоканал» завершил замену сетей по улице Чапаева

СЕГОДНЯ 15:55 2019-05-28T15:58:39+03:00

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В рамках реализации производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил замену водопроводных сетей диаметром 63 мм протяженностью 55 метров на ул. Чапаева, 124. Работы по перекладке трубопроводов, обеспечивающих водоснабжение центральной части столицы Кубани, производились открытым способом.

«Проведенные мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной работы сетей и улучшение услуг, предоставляемых краснодарцам, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - замена водопровода на этом участке позволит улучшить качество водоснабжения жителей домов улицы Чапаева».

На сегодняшний день все основные работы завершены, ведутся мероприятия по благоустройству территории.

ИСТОЧНИК KP.RU