2019-05-28T15:56:12+03:00
Спорт

Краснодар присоединится к национальной экологической акции

В краевой столице пройдет «Зеленый марафон-2019»
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Краснодар 1 июня 2019 года станет одним из городов-участников национальной экологической акции «Зеленый марафон-2019». В этот день пройдет легкоатлетический забег по ул. Красной, а также большой спортивный праздник на Казачьей площади. Стоит отметить, что одновременно спортсмены выйдут на старт в 59 городах России.

- В 2019 году традиционный забег приурочили ко Дню защиты детей. Как и в минувшие годы, пришедшие на мероприятие смогут найти множество различных площадок активности. В этот раз будут работать специальные зоны для юных жителей кубанской столицы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всех гостей и участников события ждут на Казачьей площади с 8 утра. В программе «Зеленого марафона» - четыре старта, а также соревнования по беговелам. Маршрут забега пройдет по ул. Красной от Казачьей площади до ул. Пашковской и обратно. Победителей наградят ценными призами.

Добавим, в нашей стране «Зеленый марафон» стартует в 8-й раз. На Кубани они пройдут в Краснодаре и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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