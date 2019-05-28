«Краснодар Водоканал» заменил водопровод на улице 2-я Российская

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-28T15:57:36+03:00

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Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершили работы по перекладке сетей водопровода на ул. 2-я Российская. В целях улучшения качества воды специалистами предприятия была проведена замена старого стального водопровода диаметром 100 мм и протяженностью 250 метров.

Прокладка сетей осуществлялась комбинированным методом, но специалисты старались максимально использовать технологию горизонтально-направленного бурения, прокладывая подземные коммуникации без воздействия на зеленые насаждения.

«Весь комплекс работ по замене водопровода, направлен на улучшения качества услуг для потребителей и выполнен в рамках производственной программы предприятия, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Изношенные стальные трубы заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет».

ИСТОЧНИК KP.RU