На Кубани до 70% жителей будут проходить ежегодную диспансеризацию
В Краснодарском крае усилят профилактическое направление в работе региональных поликлиник. Теперь пройти первый этап диспансеризации можно будет вечером или в субботу. Также увеличится частота прохождения профосмотров.
- В частности, жители региона старше 40 лет теперь будут проходить ежегодную диспансеризацию, а тем, кому больше 45-и, в обязательном порядке проведут еще и гастроскопию. Также повышенное внимание уделят профилактике онкозаболеваний, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Стоит отметить, что всеобщую диспансеризацию на Кубани проводят уже шесть лет. Она проходит в два этапа: на первом обследуют на социально значимые заболевания. На втором проводят более углубленное обследование и направляют на лечение у профильных специалистов.
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU