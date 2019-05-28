В одном из дворов Краснодара не вывозят неделю гору мусора

СЕГОДНЯ 16:26 2019-05-28T16:26:28+03:00

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Во дворе дома на улице Тургенева, 140\1 лежит гора мусора высотой с человеческий рост. Там накидали не крупногабаритные отходы, которые не помещаются в баки, а обычные мусорные пакеты. Причем баки стоят пустые, их регулярно вывозят. Рядом даже поставили резервуары для сортировки отходов (для бумаги, для пластика), но те лишь заполнены наполовину.

Мы позвонили в мусороуборочную компанию.

- По вашему случаю уже обращались, - сказала диспетчер «Мусороуборочной компании» Краснодара. – Жалобу передаем в администрацию города, чтобы те дали нам задание убрать мусор. Обычно это происходит в течение 10-12 дней.

СПРАВКА «КП»

Что делать, если у вас во дворе не вывозят мусор:

1. Звоните в управляющую компанию.

2. Если там не отреагировали, то обращайтесь в «Мусороуборочной компании» Краснодара по телефону: 8 (861) 211-53-64

ИСТОЧНИК KP.RU