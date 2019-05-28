2019-05-28T16:56:25+03:00
Общество

Отель-замок «Богатырь» получил сертификат качества TripAdvisоr

При вручении учитывались качество, количество и актуальность отзывов
Иван ЕГОРОВ
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Пресс-служба «Сочи Парк»Пресс-служба «Сочи Парк»
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Отель-замок «Богатырь» 4*, расположенный на территории "Сочи Парка", отмечен престижным знаком качества.

Эта награда присуждается компаниям – отелям, ресторанам, стабильно получавшим отличные отзывы путешественников на сайте TripAdvisor за прошедший год. При вручении сертификата учитываются качество, количество и актуальность отзывов, написанных путешественниками на сайте TripAdvisor за предыдущие 12 месяцев. Чтобы получить сертификат качества, компания должна иметь общую оценку на сайте TripAdvisor не ниже четырех кружков из пяти и минимальное количество отзывов, а также должна быть зарегистрирована на сайте TripAdvisor не менее 12 месяцев.

«Этот знак отличия позволяет нам публично признавать заслуги компаний, которые активно работают с отзывами клиентов, и помогать путешественникам уверенно выбирать варианты для жилья, питания и отдыха с самым большим количеством положительных отзывов», - говорится в сопроводительном письме компании TripAdvisor.

Справочно

Уникальный отель «Богатырь» 4* расположен на территории Сочи Парка и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В замке - 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней Садко и Баллада, SPA-центр, открытый бассейн и детская площадка, а также экозаправка для электромобилей на собственной парковке. Вход в первый тематический парк страны "Сочи Парк" для гостей отеля свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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