2019-05-28T16:28:18+03:00
Общество

Жители и гости Новороссийска смогут покататься на новых аттракционах

В городе-герое в ближайшие три года модернизируют парки
Максим ОСОКИН
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Фото: instagram.com/dyachenko_nvrskФото: instagram.com/dyachenko_nvrsk
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В Новороссийске разработали программу по развитию и модернизации парковых территорий. Она рассчитана на 3 года.

- Уже в 2019-м в зонах отдыха появятся самые современные аттракционы. Они будут отвечать всем требованиям безопасности. Уже к середине этого лета планируется завершить работы по реконструкции автодрома, а уже в 2020-м в городе появится абсолютно новое колесо обозрения, - сообщил в соцсетях мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Стоит отметить, что в будущем и 2021-м года в городе будут закупать по три аттракциона.

Добавим, 1 июня 2019 года в Новороссийске в честь Дня защиты детей проведут «Парад колясок». Дефиле состоится на набережной им. Адмирала Серебрякова. Всех пришедших ждет яркое шоу, призы и подарки. Также масштабные развлекательные мероприятия состоятся 1 июня в городах и районах, а главное краевое событие пройдет в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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