На Кубани отпразднуют День защиты детей

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-28T16:50:05+03:00

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На Кубани с размахом отметят День защиты детей. Праздничные мероприятия запланированы во всех районах края, а главное пройдет в Краснодаре.

- В частности, в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы к 10 часам соберутся дети со всей Кубани: победители различных конкурсов и олимпиад, дети из малообеспеченных и приемных, воспитанники детских домов и школ-интернатов. Их ждут порядка 45 интерактивных площадок, где юные жители Кубани смогут принять участие в различных конкурсах и викторинах. Помимо этого, их ожидают бесплатное мороженное и аттракционы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

После обеда во дворце спорта «Олимп» начнется концертно-игровая программа. В ней примут участие лучшие детские творческие коллективы – всего около 2 тысяч человек. Также в программе мероприятия – награждение лучших учеников, спортсменов и волонтеров дипломами «Стань Первым во славу Кубани!».

ИСТОЧНИК KP.RU