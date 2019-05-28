Уроженка Кубани победила в международном турнире по борьбе
В Италии завершился рейтинговый турнир по женской борьбе. Его проводили в память борца и спортивного функционера Маттео Пeлликоне.
- В состав сборной России вошли две представительницы Гулькевичского району Кубани - Екатерина Полещук (до 53 кг) и Дарья Лексина (до 50 кг), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
В итоге, единственное «золото» в копилку нашей сборной принесла Екатерина Полещук. В финальном поединке она смогла одолеть представительницу Южной Кореи Хюгхйо Ким. Дарья Лексина также дошла до финала, но не смогла сломить сопротивление оппонентки из Индии Сеемы Сеемы. В итоге она стала серебряным призером престижного турнира.
Напомним, юный кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по дзюдо. Соревнования по этому виду спорта завершились в Португалии.
ИСТОЧНИК KP.RU