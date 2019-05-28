2019-05-28T17:09:59+03:00
Спорт

Уроженка Кубани победила в международном турнире по борьбе

Еще одна представительница Краснодарского края завоевала «серебро»
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяФото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края
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В Италии завершился рейтинговый турнир по женской борьбе. Его проводили в память борца и спортивного функционера Маттео Пeлликоне.

- В состав сборной России вошли две представительницы Гулькевичского району Кубани - Екатерина Полещук (до 53 кг) и Дарья Лексина (до 50 кг), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

В итоге, единственное «золото» в копилку нашей сборной принесла Екатерина Полещук. В финальном поединке она смогла одолеть представительницу Южной Кореи Хюгхйо Ким. Дарья Лексина также дошла до финала, но не смогла сломить сопротивление оппонентки из Индии Сеемы Сеемы. В итоге она стала серебряным призером престижного турнира.

Напомним, юный кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по дзюдо. Соревнования по этому виду спорта завершились в Португалии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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