В Краснодарском крае изъяли более 300 тысяч литров алкоголя

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-28T17:47:55+03:00

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С начала 2019 года кубанские полицейские выявили более 1,5 тысяч административных правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя. В результате, изъяли более 300 тысяч литров спиртного и наложили штрафов на сумму свыше 2,5 миллионов рублей.

- Рейды по выявлению фактов нелегальной торговли алкогольными напитками в местах массового отдыха граждан проводят на Кубани регулярно. Они учащаются во время курортного сезона. Также сотрудники краевого главка ведут работу по недопущению провоза на территорию региона алкогольной продукции, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Стоит добавить, что обеспечение безопасного и комфортного отдыха для жителей и гостей региона является приоритетом для кубанской полиции. На курортах Черноморского и Азовского побережий уже сформировали дополнительные патрули. В их составе – сотрудники ведомства, казаки и добровольные дружинники. В курортной зоне увеличили маршруты патрулирования, а также выставили дополнительные посты полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU