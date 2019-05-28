ФК «Краснодар» продлил контракты с четырьмя игроками

СЕГОДНЯ 18:13 2019-05-28T18:13:26+03:00

Однако точные сроки пока не разглашаются

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Футбольный «Краснодар» решил оставить в своем составе четырех игроков. Как сообщается на официальном сайте клуба, его цвета продолжат защищать Александр Мартынович, Юрий Газинский, Кристиан Рамирес и Ари

- Александр Мартынович играет в составе команды с 2010 года. Он провел за «быков» 198 официальных матчей, в которых забил 5 мячей и совершил 5 результативных передач. В завершившемся сезоне-2018/2019 Александр являлся капитаном, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».

Кристиан Рамирес пришел в клуб в январе 2017 года. В его активе 73 официальных матча, в которых он отметился 7 результативными передачами. В сезоне-2018/2019 эквадорец принял участие в 35 играх, сделав 4 голевых паса.

Юрий Газинский выступает за командус лета 2013 года. Суммарно он сыграл в составе «Краснодара» 217 официальных матчей, в которых забил 10 мячей.

Ари также играет в составе «быков» с августа 2013-го. В сезоне-2018/2019 в 22 играх всех турниров футболист 10 раз огорчил вратарей противника голами и сделав 4 результативных передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU