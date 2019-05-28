2019-05-28T18:13:26+03:00
Спорт

ФК «Краснодар» продлил контракты с четырьмя игроками

Однако точные сроки пока не разглашаются
Максим ОСОКИН
Поделиться:
ФК "Краснодар". Фото: пресс-служба клубаФК "Краснодар". Фото: пресс-служба клуба
Изменить размер текста:

Футбольный «Краснодар» решил оставить в своем составе четырех игроков. Как сообщается на официальном сайте клуба, его цвета продолжат защищать Александр Мартынович, Юрий Газинский, Кристиан Рамирес и Ари

- Александр Мартынович играет в составе команды с 2010 года. Он провел за «быков» 198 официальных матчей, в которых забил 5 мячей и совершил 5 результативных передач. В завершившемся сезоне-2018/2019 Александр являлся капитаном, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».

Кристиан Рамирес пришел в клуб в январе 2017 года. В его активе 73 официальных матча, в которых он отметился 7 результативными передачами. В сезоне-2018/2019 эквадорец принял участие в 35 играх, сделав 4 голевых паса.

Юрий Газинский выступает за командус лета 2013 года. Суммарно он сыграл в составе «Краснодара» 217 официальных матчей, в которых забил 10 мячей.

Ари также играет в составе «быков» с августа 2013-го. В сезоне-2018/2019 в 22 играх всех турниров футболист 10 раз огорчил вратарей противника голами и сделав 4 результативных передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта на ул. Кубанской
Краснодарцев приглашают на турнир по ММА
Юных гостей «Орленка» учили быть следователями
В Краснодаре у мужчины изъяли метамфетамин
В Краснодарском крае изъяли более 300 тысяч литров алкоголя
Уроженка Кубани победила в международном турнире по борьбе
На Кубани отпразднуют День защиты детей
В поликлиниках и больницах Новороссийска не хватает вакцин от бешенства
Жители и гости Новороссийска смогут покататься на новых аттракционах
Отель-замок «Богатырь» получил сертификат качества TripAdvisоr
В одном из дворов Краснодара не вывозят неделю гору мусора
На Кубани до 70% жителей будут проходить ежегодную диспансеризацию
«Краснодар Водоканал» заменил водопровод на улице 2-я Российская
Краснодар присоединится к национальной экологической акции
«Краснодар Водоканал» завершил замену сетей по улице Чапаева
В Абинском районе мужчина заявил о краже жены из квартиры
Компания МТС обеспечила интернетом «кубанскую Шамбалу»
ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Краснодаре под Садовым мостом 80-летняя женщина попала под поезд и выжила
В Краснодаре более 2,5 тысяч человек собрались в сквере в честь Дня пограничника
В Ейске заключили под стражу работника кладбища, который переставил столик и лавочку от одной могилы к другой
В Краснодаре сносят многоквартирный самострой на улице Ратной Славы