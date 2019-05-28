2019-05-28T18:39:20+03:00
Происшествия

В Краснодаре у мужчины изъяли метамфетамин

Ему может грозить до 10 лет лишения свободы
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Краснодарские полицейские получили оперативную информацию о том, что местный житель может быть причастным к незаконному обороту наркотиков. 43-летнего ранее судимого мужчину задержали.

- Во время проведения личного досмотра у злоумышленника нашли и изъяли семь пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что это - метамфетамин массой около 6 г, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейским злоумышленник рассказал, что приобрел наркотическое вещество через один из анонимных месенджеров. Он хранил его для личного потребления. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание сроком до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодарском крае изъяли более 300 тысяч литров алкоголя. Полиция проводит регулярные рейды, выявляя нелегальных торговцев спиртным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта на ул. Кубанской
Краснодарцев приглашают на турнир по ММА
Юных гостей «Орленка» учили быть следователями
ФК «Краснодар» продлил контракты с четырьмя игроками
В Краснодарском крае изъяли более 300 тысяч литров алкоголя
Уроженка Кубани победила в международном турнире по борьбе
На Кубани отпразднуют День защиты детей
В поликлиниках и больницах Новороссийска не хватает вакцин от бешенства
Жители и гости Новороссийска смогут покататься на новых аттракционах
Отель-замок «Богатырь» получил сертификат качества TripAdvisоr
В одном из дворов Краснодара не вывозят неделю гору мусора
На Кубани до 70% жителей будут проходить ежегодную диспансеризацию
«Краснодар Водоканал» заменил водопровод на улице 2-я Российская
Краснодар присоединится к национальной экологической акции
«Краснодар Водоканал» завершил замену сетей по улице Чапаева
В Абинском районе мужчина заявил о краже жены из квартиры
Компания МТС обеспечила интернетом «кубанскую Шамбалу»
ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Краснодаре под Садовым мостом 80-летняя женщина попала под поезд и выжила
В Краснодаре более 2,5 тысяч человек собрались в сквере в честь Дня пограничника
В Ейске заключили под стражу работника кладбища, который переставил столик и лавочку от одной могилы к другой
В Краснодаре сносят многоквартирный самострой на улице Ратной Славы