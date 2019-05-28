В Краснодаре у мужчины изъяли метамфетамин

СЕГОДНЯ 18:39 2019-05-28T18:39:20+03:00

Ему может грозить до 10 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Краснодарские полицейские получили оперативную информацию о том, что местный житель может быть причастным к незаконному обороту наркотиков. 43-летнего ранее судимого мужчину задержали.

- Во время проведения личного досмотра у злоумышленника нашли и изъяли семь пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что это - метамфетамин массой около 6 г, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейским злоумышленник рассказал, что приобрел наркотическое вещество через один из анонимных месенджеров. Он хранил его для личного потребления. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание сроком до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодарском крае изъяли более 300 тысяч литров алкоголя. Полиция проводит регулярные рейды, выявляя нелегальных торговцев спиртным.

ИСТОЧНИК KP.RU