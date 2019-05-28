Юных гостей «Орленка» учили быть следователями

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-28T19:05:49+03:00

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Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России и следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю стали одними из тематических партнеров первой летней смены в ВДЦ «Орленок». Они приняли участие в торжественном открытии педагогического форума «Старт в лето!».

- Представители СКР и следственного управления Краснодарского края для участников форума, гостей «Орленка» презентовали программу «Юный следователь». Ее главная цель – популяризация среди молодежи следственной работы, повышения правовой грамотности, а также с ранней профориентации молодежи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ведомства рассказали ребятам о специфике своей работы, а эксперты-криминалисты наглядно показали свою технику и объяснили ее возможности. Также они провели занятия по теме «Почерковедение». Юных «орлят» заинтересовала «Габитоскопия» это наука о значимых чертах внешности человека, которая позволяет создать фоторобот преступника или пропавшего человека.

ИСТОЧНИК KP.RU